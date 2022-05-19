Шольц наш! Канцлер ФРГ защитил решение по передаче Украине оружия

Шольцу нелегко дается решение дать хоть какое-то оружие Украине / Коллаж "Сегодня"

19 мая федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось в парламенте страны защищать решение правительства по предоставлению Украине тяжелых вооружений. Еще месяц назад глава правительства ФРГ был против передаче ВСУ чего-то более весомого, чем каски и бронежилеты.

Об историческом выступлении канцлера ФРГ в Бундестаге сообщает DW.

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Что произошло

"Помогать в обороне страны, подвергшейся жестокому нападению, – в этом нет эскалации. Это вклад в отражение нападения и тем самым скорейшее прекращение насилия. Всех нас объединяет общая цель – не позволить России победить в этой войне. Украина должна выстоять", – подчеркнул Шольц.

Таким образом немецкий политик, рейтинг которого обвалился в апреле на фоне отказа от предоставления ВСУ оружия, ответил внутренним критикам, которые считают, что вооружая Украину, Запад только усиливает эскалацию конфликта.

Перемирие

Одновременно Шольц отверг попытки России навязать Украине мир на своих условиях. "Никакого продиктованного мира не будет, потому что украинцы его не примут, и мы тоже", – заявил Шольц, имея в виду все сообщество ЕС.

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Только когда президент РФ Владимир Путин поймет, что он не сможет сломить Украину, "он будет готов серьезно вести переговоры о мире", а для этого важно укреплять обороноспособность Киева, добавил немецкий политик.

Олаф Шольц также поддержал идею создания Европейского фонда солидарности по восстановлению Украины.

"Надеюсь, рано или поздно война закончится, и уже сейчас ясно одно: восстановление разрушенной инфраструктуры, оживление украинской экономики – все это будет стоить миллиарды", – заявил он.

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Изменение позиции