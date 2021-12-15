Шольц объяснил, что ждет Россию за вторжение в Украину

Шольц пригрозил России / Фото: Коллаж: Сегодня
Германия предостерела Россию от нарушения украинских границ и обещает единство Европейского Союза в этом вопросе. Об этом в своей первой правительственной речи в Бундестаге заявил канцлер страны Олаф Шольц, сообщает "Европейская правда".
"Мы с большой обеспокоенностью смотрим на ситуацию с безопасностью на российско-украинской границе. Если не все поняли, позвольте мне повторить то, что говорила моя предшественница (Ангела Меркель – ред.): за любое нарушение территориальной целостности придется заплатить высокую цену. И в этот вопрос мы будем держать под контролем с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками", – сказал Щольц.
В своем выступлении Шольц дал четко понять России, что германская сторона готова к "конструктивному диалогу".
"На фоне своей истории, Германия должна быть готова все чаще пытаться прийти к взаимопониманию, чтобы вырваться из эскалационной спирали, как это было, например, в случае с "нормандским процессом", – сказал он.
Отметим, что страны ЕС хотят сейчас сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры.
Какие ожидания у Украины от Германии
- Социал-демократ Олаф Шольц 8 декабря, избран новым федеральным канцлером Германии. Зеленский заявил, что готов к сотрудничеству с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и его правительством.
- Также Зеленский делился своими ожиданиями относительно Шольца. От нового канцлера и правительства Германии он ожидает, да и вся Украина, выполнения договоренностей по транзиту газа из России по нашей газотранспортной системе, а также продвижение в НАТО и ЕС.
- Кроме того, правящая коалиция недавно приняла соглашение, в котором озвучила позицию относительно сотрудничества с Россией и войны на Донбассе.
- 2 декабря бывшего канцлера Ангелу Меркель торжественно провожали с должности с факелами и военным оркестром. Она возглавляла правительство Германии 16 лет.