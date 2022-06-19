Шольц подло "разводит" Зеленского с оружием для ВСУ – Фейгин

Марк Фейгин назвал возможные мысли в Германии по поводу поставок оружия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил, что обещанное Украине немецкое оружие, необходимое нашей стране для противостояния агрессии России, будет доставлено в срок. Однако есть мнение, что канцлер может обещать все что угодно, шантажируя Украину.

Об этом политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин заявил в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Оружие для Украины

Среди прочего Фейгин назвал возможные мысли в Германии: "Мы вам оружие не дадим, если вы не пойдете на мирные переговоры. А если вы пойдете на мирные переговоры, то вам (оружие. – Ред.) и не нужно".

"Вот если бы этого не было, они, грубо говоря, дали бы все вооружение и сказали: "Слушайте, а давайте придумаем мирный план, пойдем на этот план. А мы вам все уже поставили – вы просили, все, что вам нужно, мы отдали" – тогда можно хотя бы серьезно относиться ко всем этим предложениям. Ну да, люди заботятся, им жалко погибающих солдат, гражданское население", – сказал он.

По словам юриста, на деле получается совершенно по-другому:

"Мы вам оружие обещаем, но не дадим, а вы идите на мирный план". Ну, ребята, это все выглядит как чистая "разводка", двуличная абсолютно".

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Ранее Олаф Шольц заявлял, что Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке. Санкции против России, по его словам, будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет "справедливого соглашения" с Украиной. Также канцлер обнадежил украинцев заявлением о расширении ЕС.