Шольц пообещал точно дать Украине оружие, но есть нюанс

Оружие поставят после утверждения документальных формальностей / Фото: Коллаж: Сегодня

Обещанное Украине Берлином немецкое оружие, которое необходимо нашей стране для противостояния российской агрессии будет доставлено в срок. Об этом в интервью изданию DPA рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Оно прибудет вовремя", – сказал Шольц отвечая на вопрос, когда Украина получит оружие.

Также канцлер отметил, что некоторые страны несколько лет ждут получения оружия из Германии, но для того, чтобы в Украину, как можно быстрее начались поставки вооружения сейчас вносятся изменения в соответствующие протоколы.

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"Конкретные вещи, которые мы можем предоставить сейчас, будут предоставлены после подготовки… без подготовки это оружие использовать нельзя. Мы предоставим противоракетные системы, способные защитить Одессу и Киев. Также с Британией и США мы решили, что предоставим реактивные системы залпового огня", – отметил Шольц.

По его словам, конкретные вещи, которые они могут доставить, будут доставлены после обучения… без обучения это оружие нельзя будет использовать.

"Мы поставим противоракетную систему, которая способна спасти Одессу или Киев. Мы также решили вместе с Великобританией и Соединенными Штатами, что мы поставим реактивные системы залпового огня", – отметил Шольц.

Германия за 2 месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

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Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.