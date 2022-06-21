Шольц назвал главный страх Путина перед НАТО и ЕС

Владимир Путин (слева) и Олаф Шольц (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент РФ Владимир Путин боится, что на Россию может распространиться "искра демократии", поэтому хозяин Кремля ведет политику, направленную на развал НАТО и ЕС.

Об этом он написал в Twitter.

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"Очевидно, Путин боится, что искра демократии может долететь до России. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет вернуться к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать", – написал Шольц.

Мир на условиях Путина невозможен

Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке. Санкции против России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам поездки в Киев.

Он назвал "иллюзией Путина" ожидание Кремля, что России удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться изменений с течением времени.

Шольц заявил, что необходимо добиться, чтобы РФ отказалась от плана "захватить часть Украины с помощью жестокого насилия" и от своей "империалистической концепции изменения границ стран".

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Ранее мы сообщали, что Шольц обнадежил украинцев заявлением по расширению ЕС.

Также напомним, Шольц пообещал точно дать Украине оружие, но есть нюанс.