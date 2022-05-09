Шольц заявил, что мира, продиктованного Россией, не будет

Шольц заявил, что украинцы не примут "российского мира"/Фото: коллаж: "Сегодня"

После встречи лидеров стран "Большой семерки" канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на условиях России принимать нельзя

Об этом сообщает ZDF.

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"Ясно одно: мира, продиктованного Россией, не будет. Украинцы этого не примут – и мы тоже", — отметил Шольц.

Кроме того, канцлер Германии не знает, сколько еще будет продолжаться война. В то же время, он убежден, что Украина выстоит.

"Свобода и безопасность восторжествуют – так же, как 77 лет назад свобода и безопасность восторжествовали над рабством, насилием и диктатурой. В этом и заключается наследие 8 мая", — подчеркнул он.

Второе наступление оккупантов на Киев

Внештатный советник руководителя офиса президента Алексей Арестович не исключил повторного наступления российских оккупантов на Киев и другие города Украины.

По его словам, все зависит от предоставления западными партнерами вооружения Украине:

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"Пакет военной помощи голосуется в конце мая. Пока его проголосовали, пока приедет вооружение. К моим ранним прогнозам нужно – когда еще не было понятно, когда будут голосовать – еще месяц добавлять. Это очень длинная история".

Алексей Арестович отметил, что за это время, скорее всего, Россия успеет мобилизоваться, потому что скрытая частичная мобилизация уже идет:

"Поэтому вполне возможно второе наступление, включая наступление на Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и т.д. Все возможно такими темпами. Пока санкции подействуют, пока приедет оружие… Это месяцы – даже уже не недели".

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