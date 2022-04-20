Шойгу и его ядерный чемоданчик. Почему министр обороны России таинственно исчез на 39 дней?

Похоже, что за Сергеем Шойгу следят 24 часа в сутки / Фото: "Сегодня"

Во вторник, 19 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу вышел из информационного сумрака и провел совещание с генералитетом.

Сайт Сегодня разбирается в истории с внезапной "пропажей" главы российского минобороны, которого не было в публичном пространстве 39 дней....

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Исчезновение и маскировка для СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу внезапно выпал из информационного поля 11 марта. Это произошло через две недели после начала войны, когда стало ясно, что блицкриг Москвы против Украины провалился, а счет жертвам России пошел на тысячи.

Затем росСМИ показали военного министра в сомнительном ролике 29 марта. Речь шла о якобы заседании Совбеза РФ в режиме онлайн, на котором Шойгу присутствовал в гражданском костюме и галстуке набок.

Это видео вызвало волну обсуждений в СМИ и Сети. Главные проблемы, которые просто бросались в глаза, – задний план был таким же, как и на прошлых видео, проблемы с камерой, явные помехи и наконец-то черный квадрат, который появился вместо Шойгу на других кадрах заседания.

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И вот, наконец-то наступило 19 апреля. Шойгу провел Коллегию Министерства обороны РФ. Пресс-служба ведомства распространила видео, как Сергей Шойгу довольно бодро читает текст по бумажке перед генералами.

Если убрать в сторону обязательные упражнения насчет прозорливости Кремля и вины Запада, который накачивает Украину оружием и "делает все, чтобы затянуть" войну, стоит отметить пассаж Шойгу о новом боевом опыте для российской армии.

"Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства", – заявил Шойгу.

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Это является косвенным признанием провала блицкрига и вынужденным обоснованием начало "очередного этапа" войны, которую в РФ маскируют под термин "спецоперация".

Версии от инфаркта до заговора

Таинственное исчезновение из "эфира" министра обороны воюющей страны – явление более чем странное. Особенно если учесть два фактора. Первый – глава Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов тоже пропал вместе со своим боссом. И второй – Шойгу личность особо близкая к Путину, он пользовался его особым доверием. Вспомним хотя бы регулярные уединения хозяина Кремля в сибирской тайге в компании именно Шойгу.

Его исчезновение обсуждали все – начиная от дипломатов, журналистов, разведчиков и вплоть до армии диванных экспертов и домохозяек.

Версии были на любой вкус – его объявляли организатором бунта против Путина (и одновременно самым главным ястребом в окружении хозяина Кремля. – Ред.). Шойгу отправляли в госпиталь с инфарктом, посылали с секретной миссией в Чернобаевку и Мелитополь (чтобы лично убедиться в "профессионализме" генералов. – Ред.) сажали под домашний арест и прятали в секретном бункере на Урале для подготовки Армагеддона…

"У реальной информации в таких случаях практически нет шансов попасть в открытое медиа-пространство. Общественности приходится следить за ситуацией и делать какие-то свои выводы о том, что происходит лишь по кругам на воде..." – так обтекаемо прокомментировал ситуацию наш источник, имеющий отношение к силовым структурам Украины.

Тайна ядерного чемоданчика

Вместе с Шойгу исчезал и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Именно они вдвоем были 27 февраля на аудиенции у Путина за космически длинным столом, что вызвало просто цунами издевательских комментариев и мемов в Сети.

На опубликованном 19 апреля видео с коллегии Минобороны РФ Герасимов сидит по левую руку от Шойгу и спокойно слушает своего шефа. Его внешний вид вполне нормален, в отличие от Шойгу, у которого даже за стеклами отчетливо видны очень сильные отеки под веками.

Итак, если допустить, что Шойгу и Герасимов временно не могли исполнять свои обязанности, то придется прийти к выводу, что Россия некоторое время была без ядерного щита.

Ведь по протоколу, один ядерный чемоданчик находится у Путина, а два других как раз у министра обороны и начштаба – Шойгу и Герасимова. Эти чемоданчики офицеры ФСБ (их называют операторами и они являются буквально второй тенью для троицы, которая может запустить ядерные ракеты. – Ред.) не выпускают из рук 24 часа в сутки.

Дать команду на запуск стратегических ракет в России может дать только Путин, как верховный главнокомандующий. Министр обороны и начальник генштаба должны подтвердить такой приказ. Однако эксперты расходятся в том, сколько нужно подтверждений на пуск – со всех трех ядерных чемоданчиков или достаточно двух.

Who is товарищ Шойгу

Сергей Шойгу на властном Олимпе России персона, безусловно, очень и очень любопытная. Он настоящий динозавр российского политикума. Нынешний глава Минобороны в правительстве России вот уже треть века (начиная с 1991 года. – Ред.). Начал с зама главы Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству и дослужился до кресла военного министра.

Военное ведомство Шойгу возглавляет с 2012 года, то есть вот уже 10 лет. Соцопросы в России регулярно ставят его на второе место после Путина по популярности… Но есть одно "но", которое потенциально может перебить все его козыри.

Он не кадровый военный и, скорее всего, так и остался для больших погон России "гражданским выскочкой". У людей с лампасами на постсоветских просторах неприятие штатских прочно зашито на уровне ДНК…

Прибавьте к этому вечную "личную неприязнь" между ФСБ и армейской верхушкой, корни которой уходят еще в далекое советское прошлое, и станет ясно, что в этой главе с исчезновением точку ставить еще рано.

Безусловно, Шойгу за все эти годы во власти сумел создать команду из лично преданных людей. Но вопрос в другом. Сохранят ли вассалы верность "сюзерену", если вдруг на кону окажутся их собственные жизни?

"Инфаркт у Шойгу был, будет и второй"

История Шойгу еще далеко не закончена. После того, как 19 апреля его показала пресс-служба Минобороны РФ, тут же появилась и "ответка".

Известный оппозиционный активист и бизнесмен Леонид Невзлин публично заявил о том, что Шойгу обманул Путина насчет неучастия призывников в войне против Украины. А уничтожение крейсера "Москва" лишь подтвердило "кидок".

"...молчат военные начальники по всей цепочке до самого верха. До самого Шойгу молчат. Он хоть и заговорил после инфаркта, но про экипаж крейсера молчит. Молчат командиры и бегают от родителей, которые хотят знать, где их сыновья. Заметают трусливо всем своим военным ведомством следы. Прячут концы в воду. Будут без вести пропавшие, контракт задним числом подписавшие. Найдут, как выкрутиться. Но вот с Путиным у Шойгу нехорошо вышло. Подставил верховного, как ни крути. Похоже, очередной инфаркт себе этим точно обеспечил", – написал в Сети оппозиционер.

Каким будет финал для военного министра в реальности – сейчас не скажет никто. Но то, что вся эта история с исчезновением Шойгу проявилась явно не на пустом месте, не вызывает сомнений. Он находится под неусыпным надзором...