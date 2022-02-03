Сигнал, который не хотели посылать: у Байдена отказались от прежней оценки угрозы РФ

Джен Псаки (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США больше не будут называть возможное новое вторжение России в Украину "неизбежным". По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.

Об этом Псаки заявила во время брифинга.

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"Я использовала его однажды. Я думаю, что и другие использовали его однажды. А потом мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно: будто мы знали, что президент Путин принял решение", – заявила Псаки.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что информационное нагнетание вокруг потенциального вторжения РФ в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.

Угроза вторжения РФ в Украину