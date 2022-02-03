Сигнал, который не хотели посылать: у Байдена отказались от прежней оценки угрозы РФ

Джен Псаки (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США больше не будут называть возможное новое вторжение России в Украину "неизбежным". По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.
Об этом Псаки заявила во время брифинга.
"Я использовала его однажды. Я думаю, что и другие использовали его однажды. А потом мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно: будто мы знали, что президент Путин принял решение", – заявила Псаки.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что информационное нагнетание вокруг потенциального вторжения РФ в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.
- А украинский журналист Дмитрий Гордон напомнил о примерах в мировой истории, когда с провокаций начинались великие войны. Этим методом может воспользоваться и президент РФ Владимир Путин. По мнению Гордона, хозяина Кремля ничто не остановит взорвать жилой дом в Донецке или Луганске.