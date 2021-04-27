Сингапур – лучшая страна, чтобы переждать пандемию: ТОП-10 рейтинга

Новая Зеландия лишилась статуса самой лучшей страны для жизни во время пандемии коронавируса – впервые с начала распространения инфекции в мире. Теперь это первое место занимает Сингапур.
Об этом говорится в рейтинге Covid Resilience Ranking от Bloomberg.
Хотя обе страны поддерживают уровень распространения вируса на достаточно низком уровне, что позволило вернуть жизнь граждан в нормальное русло, в Сингапуре в последнее время активнее идет вакцинационная кампания.
"Сингапур уже ввел количество вакцин, эквивалентное пятой части населения страны. В этом аспекте борьбы с пандемией вируса такие страны, как Новая Зеландия, Австралия и Тайвань, отстают", – говорится в докладе.
Некоторые другие государства упали в рейтинге устойчивости к коронавирусу даже вопреки росту показателей вакцинации. В частности, в Польше и Канаде ослабили ограничения, что привело к росту заражения мутировавшими штаммами COVID-19.
По состоянию на 26 апреля ТОП-10 рейтинга выглядит так:
- Сингапур;
- Новая Зеландия;
- Австралия;
- Израиль;
- Тайвань;
- Южная Корея;
- Япония;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Финляндия;
- Гонконг.
США попали на 17 место, Россия – на 22-е.
Рейтинг устойчивости к COVID-19 обновляется ежемесячно. Он основан на нескольких показателях, таких как количество новых случаев заражения и умерших, темпы вакцинации, мобильность сообщества, индекс человеческого развития и ВВП.
В список входят 52 страны, чей ВВП до пандемии превышал 200 млрд долларов.
Напомним, что вакцинационная кампания в Новой Зеландии стартовала 20 февраля. По состоянию на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины получили более 133 тысяч человек.
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