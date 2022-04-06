Ситуация в Мариуполе и усиление санкций против РФ. Что пишут западные СМИ о войне

Новые санкции еще сильнее ударят по экономике России / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие мировые СМИ пристально следят за ситуацией в Украине. За геноцид населения и военное вторжение в нашу страну США и многие другие страны решили ужесточить санкции против РФ. Также пресса отдельное внимание уделяет ситуации в Мариуполе.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стали санкции против РФ из-за войны в Украине.

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Новые санкции против РФ

Из-за вторжения в Украину, США расширили пакет санкций против Российской Федерации. Как пишет Wall Street Journal, новый пакет американских санкций будет включать в себя запрет на все новые инвестиции в Россию и замораживание иностранных активов некоторых крупнейших российских банков.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Марцин Пшидач считает расширение запрета на импорт российского угля недостаточными мерами по сдерживанию агрессора. Onet.pl сообщает, что польская сторона призвала к более дальновидным санкциям, в первую очередь – к запрету нефти и газа из РФ.

Кроме того, американский Минфин вводит санкций против Hydra, крупнейшей русскоговорящей платформы в даркнете, а также криптобирже Garantex. Financial Times отмечает, что санкции предусматривают, что все активы этих формирований в собственности граждан США будут заморожены.

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Ухудшение ситуации в Мариуполе

По информации британской разведки, в городе ухудшается гуманитарная ситуация. Большая часть жителей, которые остаются в городе, не имеют света, связи, лекарств, тепла или воды.

В осажденном городе после ракетных ударов России затонуло грузовое судно под флагом Доминики. Как сообщает Reuters, считалось, что "Азбург" был без груза и стоял у причала в Мариуполе.

Зверства российских оккупантов

Издание The New York Times опубликовало видео, на котором оккупанты вели огонь по мужчине на велосипеде в Буче. Мирный житель был убит после того, как он повернул на улицу Яблонскую, занятую российскими войсками. После того, как оккупанты покинули Бучу, тело лежало именно в этой месте.

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Военные преступления российских оккупантов