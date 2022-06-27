Скандальная Бильченко засветилась в РФ с символом "Z" на груди (фото)

Евгения Бильченко появилась в РФ с пропагандистской символикой. Фото: коллаж "Сегодня"

Скандальная преподавательница-русофилка Евгения Бильченко засветилась в России с символикой оккупантов "Z". Ее сфотографировали на пропагандистском мероприятии, где показывали "трофеи" российских захватчиков.

Об этом сообщил украинский активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

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На опубликованном фото можно увидеть, что Бильченко одета в черную футболку с принтом в форме буквы Z, которую оккупанты рисуют на своей технике и носят как шеврон на форме.

Буква Z на Бильченко оформлена в цветах российского флага. Также предательница заплела косички и завязала их бело-сине-красными резинками.

"Помните, была такая преподавательница в НПУ Драгоманова Евгения Бильченко? Студенты требовали ее уволить за антиукраинскую пропаганду, но руководство вуза до последнего этого не делало. В конце концов, под давлением общества выгнали. И правильно. Потому что сейчас Бильченко выглядит так. Это она в России", – написал Стерненко.

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Бильченко с пропагандистской символикой

За что Бильченко не любят в Украине

В конце января 2021 года студентка университета Драгоманова заявила, что бросает учебу из-за преподавательницы-сепаратистки. Она рассказала, как Бильченко называла войну России против Украины "гражданской войной", а демократически избранную власть – неонацистским режимом.

Вскоре оказалось, что это не первые антиукраинские заявления преподавательницы – пару лет назад она заявила, что разочаровалась в Революции Достоинства, а на Донбассе нет российских наемников.

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Бильченко рассказала сайту "Сегодня" в феврале, что ее отстранили от преподавания, руководство вуза осудило слова профессора и решало вопрос об ее увольнении. Вскоре ее вовсе сократили со всей кафедрой, и Бильченко уехала в РФ.

Ранее мы рассказывали, что Бильченко пожаловалась в Сети, что в РФ ее тоже не поддержали. Теперь россияне травят женщину.