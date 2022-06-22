Словакия готова передать Украине истребители Миг-29, но при одном условии

Украинские военные могут получить МиГ-29/Фото: коллаж: "Сегодня"

Словакия может передать Украине свои советские истребители МиГ-29. Однако есть условие.

Об этом сообщает Business Insider.

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Передача самолетов может произойти после того, как правительство страны договорится о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией.

Кроме того, ранее сообщалось, что Словакия должна была отправить Украине 30 танков Т-72 и получить от Германии Leopard 2A4. Словакии было предложено только 15 германских танков. По мнению Министерства обороны, это неравносильный обмен. За это запланированная сделка сорвалась.

Германия предоставит Украине больше оружия

Германия готова предоставить Украине больше оружия. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, правительство ФРГ уже составило список вооружений:

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30 самоходных артиллерийских установок Gepard;

комплексы ПВО IRIS-T SLM;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами;

бронетранспортеры М113;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

500 зенитных ракет STINGER и многое другое (полный список опубликован на сайте правительства Германии).

"Это очень нужная помощь для нашей армии. Будем еще крепче – скорее победим", – отметил глава Офиса президента.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что военный эксперт призвал дать больше оружия Украине. Также мы писали, что посол Германии назвала сроки поставки оружия Украине.