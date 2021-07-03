Словакия изменила правила въезда на свою территорию для украинцев

Украина в красном списке – гражданам нужно будет предварительно зарегистрироваться на специальном сайте

Украинцам нужно будет предварительно зарегистрировать на сайте, чтобы въехать в Словакию /Фото: коллаж "Сегодня"

Словакия изменила порядок въезда на свою территорию для граждан стран, которые входят в красный список. Поскольку украинцы входят в этот перечень, то им необходимо будет предварительно зарегистрироваться на специальном сайте.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"Лица, въезжающие на территорию Словакии из государства, входящего в красный список (в частности, Украина), обязаны предварительно зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica", – указано в сообщении.

Зарегистрироваться нужно до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска нет доступа к Интернету.

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"Указанное касается также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) – Чиерна-над-Тисоу". Лицо, прибывающее на территорию Словакии поездом и не выполняющее условия въезда, не допустят, а его возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов", – обращают внимание в ведомстве.

Кроме того, с 19:00 (среднеевропейского времени) 5 июля у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять цифровые COVID-паспорта.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 1 июля, на заседании Верховной Рады нардепы отменили режим свободной экономической зоны "Крым". Они признали законопроект № 5502-д, по которому закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" признан утратившим силу. Этот же закон упорядочивает въезд лиц в оккупированный Крым и выезд из него.