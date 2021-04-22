Второй пошел. Словакия выгоняет троих российских дипломатов

Страны Евросоюза понемногу присоединяются к Чехии в дипломатической войне с Россией – Братислава подготовила Кремлю неприятный сюрприз

В знак солидарности с чешскими властями, которые на прошлой неделе вступили в дипломатическую войну с Россией, из Словакии вышлют троих дипломатов РФ.

Об этом сообщает SME.

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22 апреля на совместной конференции премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, министр обороны Ярослав Надь и глава МИД Иван Корчок объявили, что троим сотрудникам посольства России дается семь дней, чтобы покинуть территорию страны.

"Словацкая Республика как суверенное государство не может смириться с тем, что деятельность представителей иностранных дипмиссий не соответствует согласованным принципам", – сказал Хегер.

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Корчок назвал это решение проявлением солидарности с Чехией, власти которой на прошлой неделе объявили, что высылают 18 российских дипломатов.

В Москве на решение официальной Братиславы пока еще никак не реагировали.

Их объявили агентами российского разведведомства ГРУ под прикрытием и обвинили в причастности к вербовке наемников для войны на Донбассе и взрывам на военных складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

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Также о готовности присоединиться к высылке российских дипломатов заявили и в Литве, президент котоорй Гитанас Науседа уже обсуждает эту возможность с союзниками по ЕС и НАТО.