Смена власти в Украине после вторжения Путина — США подтверждают информацию Британии

США узнали о планах Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"
В США прокомментировали заявление МИД Великобритании о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского политика после вторжения.
Источник, знакомый с данными британской и американской разведки, подтвердил, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России, сообщает CNN.
"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания инакомыслия", — сказал источник.
Другой источник сообщил, что США "владеют такой же информацией".
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден встретился со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины".
Байден был проинформирован о состоянии российских военных операций у границ Украины и обсудил как текущие усилия по деэскалации ситуации с помощью дипломатии, так и ряд мер сдерживания, которые тесно координируются с союзниками и партнерами, включая текущие поставки помощи Украине.
"Президент Байден вновь подтвердил, что, если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты наложат на Россию быстрые и серьезные последствия вместе с нашими союзниками и партнерами", — заявил Белый дом.
Заявление МИД Великобритании
Ранее в британском МИД заявили, что получили данные о заговоре Кремля. По плану российской власти, после вторжения в Украину во главе оккупационной администрации будет поставлен "пророссийский лидер". В качестве вероятного кандидата в МИД назвали экс-нардепа Евгения Мураева.
Также в ведомстве назвали фамилии украинских политиков, находящихся в контакте с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину. Это Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Николай Азаров и Владимир Сивкович.
Планы России по вторжению в Украину
- Россия стягивает войска к границе с Украиной. В настоящее время неподалеку границы уже скопилось более 100 тысяч военных. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В расследовательской группе Conflict Intelligence Team заявили, что из двух бригад Восточного военного округа России на западное направление перебрасываются ракетные комплексы "Искандер". Возможно, они будут отправлены на территорию Украины.
- Кроме того, Россия массово перебрасывает танки и боеприпасы на Донбасс. Только с начала месяца из РФ на временно оккупированные территории привезли несколько танков и самоходных артиллерийских установок, боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.
- Наиболее вероятным периодом для нападения России на Украину называют вторую половину января. Однако, как сообщает The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.