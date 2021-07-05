"Смерть была мгновенной". В горах Грузии погиб альпинист из Киева

Дочь Анатолия Мрачковского раскрыла детали гибели своего отца – упал в ущелье на Кавказе с высоты 3700 метров

Тело Анатолия Мрачновского до сих пор в Грузии. Фото: коллаж "Сегодня"

Спустя месяц после гибели украинской альпинистки Яны Кривошеи, в Грузии умер другой альпинист – Анатолий Мрачковский.

Об этом сообщили в киевской Федерации альпинизма и скалолазания.

2 июля во время спустя с покоренной накануне кавказской вершины Тетнульд в грузинской Сванетии мужчина сорвался со снежного склона на высоте 3,4 км. Через 4 часа его вертолетом доставили в местную больницу, однако врачи лишь констатировали его смерть.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, организованных Федерацией альпинизма и скалолазания города Киева. Сейчас организация предпринимает усилия, чтобы как можно скорее транспортировать тело в Украину, организован сбор средств для родных.

"2 июля уже возвращались с последней вершины вниз, завершая поход. Команда спустилась до высоты 3700 и на более-менее уже несложном участке сняла страховки, и каждый уже шел самостоятельно. Это была каменистая и заснеженная местность. В какой-то момент папа поскользнулся и упал со склона в ущелье горы. Смерть была мгновенной", – пишет дочь погибшего Илона Мрачковская в Facebook.

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По ее словам, тело отца прибудет в Киев через 3-7 дней.

Напомним, в прошлом году гражданин Украины погиб в результате схода лавины в районе грузинского горнолыжного курорта Местия.

А две недели назад 28-летний украинец Виталий Галушко погиб после лобового столкновения двух гидроциклов в море в Турции.