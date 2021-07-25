Снова импичмент из-за Зеленского? Байден может повторить судьбу Трампа

В США считают, что Байден оказывает давление на Зеленского/Фото: коллаж "Сегодня"

Американский журналист Марк Тиссен предложил обсудить импичмент президенту США Джо Байдену из-за сделки с Германией по "Северному потоку – 2". Об этом он написал в статье "Байден только что совершил преступление, наказуемое импичментом в Украине?", в колонке газеты Washington Post.

Журналист пишет, что на данном этапе Байден оказывает давление на украинского президента Владимира Зеленского и вынуждает его согласиться на невыгодные для Киева условия. А в 2019 году подобное делал Дональд Трамп, из-за чего демократы инициировали процедуру импичмента. Тогда предшественник Байдена давил на Зеленского в вопросах расследования коррупционного скандала с Хантером Байденом.

"Теперь администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии, которая позволит Берлину вместе с Москвой завершить строительство газопровода "Северный поток – 2". Неужели Байден действительно просто обусловил визит в Белый дом согласием Зеленского согласиться на энергетическое господство России над Украиной? Пора назначать менеджеров по импичменту!" – заявил Тиссен.

Он напомнил, что в свое время Трамп вел жесткую политику в отношении Москвы и сумел остановить строительство "Северного потока – 2" – для этого ввели санкции. А Байден, за время пребывания на посту, приостановил оказание военной помощи Киеву, одобрил продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и пошел на сделку по газопроводу.

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Что было раньше?

24 сентября 2019 года было начало расследование по делу об импичменте Дональда Трампа. Оно было начато в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что президент Трамп в июле 2019 года оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах – а именно с целью склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь.

А после захвата Капитолия США 6 января 2021 года сторонниками президента Дональда Трампа многочисленные государственные деятели страны обвинили его в подстрекательстве к насилию и во второй раз призвали к его отставке. Поводом для этого стала речь Трампа, с которой он обратился к своим сторонникам 6 января, в день утверждения Конгрессом официальных результатов президентских выборов. В результате толпа ворвалась в Капитолий, помешав заседанию парламентариев. При этом погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Отметим, что еще до начала голосования в Сенате было понятно, что шансы на признание Дональда Трампа виновным минимальны, поскольку для этого за импичмент должен был проголосовать целый ряд его однопартийцев-республиканцев. Сам Трамп по окончании голосования по вопросу его импичмента назвал этот процесс "самой большой охотой на ведьм в истории США".