Сорвалась с пятого этажа, а бойфренд снимал все на видео. Жуткие подробности гибели украинки в Турции

Бойфренд погибшей устраивал сцены ревности и следил за ее соцсетями – что известно о жизни и смерти погибшей Анжелики Срабьянц

В Турции при загадочных обстоятельствах погибла 33-летняя украинка из Сум Анжелика Срабьянц. Она выпала из балкона пятого этажа жилкомплекса и погибла в машине скорой помощи по дороге в медучреждение.

Что произошло

Трагедия произошла в жилом комплексе Стамбула, где жил турецкий возлюбленный погибшей по имени Бурак Эрджан. В тот вечер пара ужинала в ресторане, пили алкоголь. По дороге домой в такси между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Анжелика ударила бойфренда кулаком в лицо и рассекла ему бровь. После чего они поднялись в квартиру, что дальше происходило – известно только со слов самого мужчины.

Эрджан говорит, что зайдя в квартиру, он пошел в ванную, а девушка тем временем вышла на балкон, где повисла на перилах. Он утверждает, что пытался спасти ее, удерживая за руку, но она выскользнула и полетела вниз.

Анжелика Срабьянц занималась модельным бизнесом. Фото: Instagram/dolce_lika

По сообщениям турецких СМИ, в квартире во время обыска были найдены запрещенные вещества, а также видеозапись, которую сделал мужчина. На кадрах Анжелика якобы держится за перила балкона и кричит: "Бурак, Бурак", "пожалуйста". А за кадром слышен голос мужчины, который говорит: "Иди сюда". После это Анжелика срывается и с криком летит вниз.

Местных правоохранителей озадачило, что парень снимал видео, вместо того, чтобы помочь Анжелике.

Что говорят близкие девушки

Друзья девушки не верят в ее самоубийство. По их словам, бойфренд Анжелики был ревнивым и жестоким человеком.

"100% Анжелика не могла покончить с собой. Она слишком любила жизнь, наслаждалась ею. Я никогда не слышала, чтобы она страдала депрессией", – сказала OBOZREVATEL одна из знакомых девушки.

В Сумах у Анжелики осталась 58-летняя мама и дедушка. Фото: Instagram/dolce_lika

По ее словам, Анжелика познакомилась с Бураком не очень давно. Они встречались, девушка была влюблена в него, однако мужчина отличался слишком ревнивым характером.

"По любому поводу он мог устроить сцену ревности. Причем сначала это были ссоры, но потом он начал ее бить. Мог ударить по лицу, схватить за волосы, даже душить. Он следил за ней по соцсетям, проверял, кто ставит лайки и что ей пишут. Она жаловалась на него. Пробовала уходить, но он просил прощения, уверял, что больше никогда не поднимет на нее руку. Вероятно, она любила его, раз прощала", – рассказала еще одна подруга погибшей.

В Турции Анжелика жила несколько лет. Занималась модельным бизнесом, снималась для журналов.

"У нее со школы была очень красивая внешность. Худенькая, высокая, с необычными глазами, прямым носом. Мальчишки ухаживали за ней", – говорит ее бывший одноклассник.

Модельным бизнесом девушка увлеклась еще в школе. Фото: Instagram/dolce_lika

Еще в школьные годы Анжелика начала ходить на курсы моделей, участвовала в демонстрациях одежды. Хотя окончила она Украинскую академию банковского дела.

"Академию она окончила с отличием. После вуза преподавала в Сумском правовом колледже. Она была очень образованной, воспитанной девушкой, с хорошими манерами, доброй, отзывчивой. Ничего плохого о ней даже подумать невозможно. Все друзья детства в шоке от новости о ее гибели. Она очень любила жизнь и заявление о том, что это самоубийство, не может быть правдой", – говорит ее подруга детства из Сум.

В Сумах у Анжелики осталась 58-летняя мама и дедушка. Мама очень переживала за дочь. Несколько лет назад на страничке в одной из социальных сетей она написала: "Доченька, милая, я тебя люблю. Пиши, пожалуйста".

Что известно о мужчине?

Бурак работает дрессировщиком собак. На своей страничке в Instagram он хвастался знакомством с известными телеведущими, блогерами, для которых воспитывал животных. Демонстрировал также вырезки из газет.

Бурак Эрджан, бойфренд погибшей украинки, занимался дрессировкой собак. Фото: obozrevatel.com

"В Турции он известен как звездный тренер животных. У него в доме есть обезьянка, есть собака. Он преподносит себя как состоятельного мужчину. На самом деле, это не совсем так. Там больше работа на публику. Несмотря на то, что на людях он улыбается, сдержан, за ним замечалась какая-то резкость. Я думала, это связано с тем, что он воспитывает собак и иногда ему нужно быть жестким. Но в обычной жизни тоже были моменты, когда он был в ярости, был жесток и ревнив", – рассказала турецкая знакомая Бурака.

После трагедии Бурака взяли под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве украинки. Напомним, ранее в Турции жестоко убили украинку Кристину Новицкую. Она жила в собственном доме в Мугле под Бодрумом. Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: