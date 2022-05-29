Бывший ФСБшник слил данные о болезни Путина и сколько ему осталось

Путину прогнозируют скорую смерть. Фото: коллаж "Сегодня"

Врачи дали президенту Российской Федерации Владимиру Путину максимум три года жизни.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ.

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Что известно о болезнях Путина?

По словам офицера российской спецслужбы, у 69-летнего хозяина Кремля "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака" и ему "осталось не больше двух-трех лет". По информации источника, Путин теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей.

"Когда он выступает по телевидению, ему нужно, чтобы на бумаге огромными буквами было записано все, что он собирается сказать. Они такие большие, что на каждой странице помещается всего пара предложений", – говорится в сообщении. .

Как сообщает Mirror, информация о смертельном диагнозе главы кремлевского режима была передана российским шпионом бывшему агенту ФСБ Борису Карпичкову, который сейчас живет в Великобритании. В этом сообщении также было сказано, что, несмотря на серьезные проблемы со зрением, Путин "не хочет носить очки, потому что это было бы признаком слабости".

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"Раньше он был сдержан с подчиненными, но теперь у него случаются приступы неконтролируемой ярости. Он совершенно сошел с ума и почти никому не доверяет", – говорится в сообщении.

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