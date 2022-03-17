Не прячьте ваши денежки. США создали международную группу сыщиков REPO по поиску активов РФ

Страны договорились собирать и обмениваться информацией о российских олигархах / Фото: Коллаж: Сегодня

США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Перед запуском органа, получившего название REPO ("Русская элита, уполномоченные и олигархи"), представители Австралии, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании и Еврокомиссии провели виртуальную встречу с министром финансов США Джанет Йеллен и генеральным прокурором США Мерриком Гарландом.

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Отмечается, что за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США зарубежным партнерам, способствовала задержанию нескольких судов, контролируемых лицами, находящимися под санкциями.

Кроме того, Минфин США запускает программу вознаграждений Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program. С ее помощью человек может получить вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту, ограничению или конфискации активов, связанных с коррупцией иностранного правительства, в частности правительства Российской Федерации.

Санкции против РФ

В последнее время не проходит и дня, чтобы какая-то страна не ввела санкции против Москвы. 14 марта одновременно с США свои санкции ввела Япония. 13 марта правительство Австралии утвердило список россиян, против которых вводит санкции за агрессию России против Украины.

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 11 марта, расширили санкции против России из-за войны в Украине.

8 марта Соединенные Штаты Америки запретили импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России.

В самой России 25 февраля российский Совбанк запретил обмен валют для клиентов, а его карты теперь будут работать только в пределах РФ.