Спикер Госдумы сообщил, что лучшие курорты ОРДЛО ждут депутатов РФ

Володин предлагает россиянам отдыхать на руинах / Коллаж "Сегодня"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на полном серьезе начал агитировать за отдых на "знаменитых курортах", захваченных в результате военных действий боевиками незаконных образований "Л/ДНР". Для начала он предложил там отдохнуть своим коллегам.
Об этом сообщают российские пропагандистские информационные ресурсы.
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"У нас с вами будет время, а сейчас у нас с вами пленарное заседание. Потом можно совершенно спокойно, причем оформив командировку без, соответственно, пропусков посещений зала Государственной Думы, где принимаются и обсуждаются законы, поехать в "Л/ДНР" и вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные и с оказанием помощи, решением вопросов людей и всего остального", – заявил Володин во время очередного заседания парламента, на котором не оказалось кворума.
Володин также упомянул россиян, которые "пережидают" сложные времена за границей.
"Тот, кто любит свою страну, не уезжает, в сложное время не оставляет ее один на один с вызовами. Чем дольше пережидают на теплых пляжах непростое время, тем сложнее будет вернуться", — практически пригрозил Володин.
Обстановка
- Естественно, никакого курортного сезона в захваченных российскими террористами украинских морских городах нет. Тот же Мариуполь они превратили в гетто, где люди ежедневно должны искать еду, воду и медикаменты.
- Российские оккупанты продолжают грабить захваченный Мариуполь, они вывезли даже современную детскую площадку, стоявшую в центре города.
- Местные жители, которых россияне привлекли к разборке завалов, подорвались на гранате. У подростка многочисленные осколочные ранения, у мужчины ранения легких, живота. Оба в реанимации в тяжелом состоянии.