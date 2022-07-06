Спикер Госдумы сообщил, что лучшие курорты ОРДЛО ждут депутатов РФ

Володин предлагает россиянам отдыхать на руинах / Коллаж "Сегодня"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на полном серьезе начал агитировать за отдых на "знаменитых курортах", захваченных в результате военных действий боевиками незаконных образований "Л/ДНР". Для начала он предложил там отдохнуть своим коллегам.

Об этом сообщают российские пропагандистские информационные ресурсы.

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"У нас с вами будет время, а сейчас у нас с вами пленарное заседание. Потом можно совершенно спокойно, причем оформив командировку без, соответственно, пропусков посещений зала Государственной Думы, где принимаются и обсуждаются законы, поехать в "Л/ДНР" и вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные и с оказанием помощи, решением вопросов людей и всего остального", – заявил Володин во время очередного заседания парламента, на котором не оказалось кворума.

Володин также упомянул россиян, которые "пережидают" сложные времена за границей.

"Тот, кто любит свою страну, не уезжает, в сложное время не оставляет ее один на один с вызовами. Чем дольше пережидают на теплых пляжах непростое время, тем сложнее будет вернуться", — практически пригрозил Володин.

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