США боятся спровоцировать новую эскалацию на Донбассе санкциями против РФ – СМИ

Представители администрации Байдена оценивают, не могут ли спровоцировать новые санкции очередное обострение на востоке Украины

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена изучает, как могут сказаться на ситуации на Донбассе санкции, запланированные против России. В Белом доме опасаются усиления эскалации.

Об этом со ссылкой на источники в Администрации Байдена сообщила CNN.

По информации телеканала, представители администрации оценивают, не могут ли спровоцировать новые санкции и другие шаги для наказания России очередную эскалацию на востоке Украины.

Источники сообщили, что обсуждение возможности введения новых санкций против РФ, включающих "непубличный компонент", состоялось в Белом доме на прошлой неделе, но на принятие решения повлияло обострение обстановки на востоке Украины.

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Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия продолжит агрессивные действия на Донбассе, то ей придется иметь дело с последствиями.

Ранее в Кремле нервно отреагировали на угрозу введения администрацией президента Джо Байдена нового пакета санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" и планы США назначить спецпредставителя для препятствования проекту.