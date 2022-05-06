США готовят новый пакет помощи Украине: на что пойдут 100 млн долларов

Практически ежедневно США отгружают Украине оружие / Коллаж "Сегодня"
Пока по непонятным причинам не подписан исторический закон про ленд-лиз для Украины, Америка не может приостановить поставку оружия нашей стране. А посему ожидается, что на днях президент США Джозеф Байден подпишет новый пакет вооруженной помощи для Украины на $100 млн.
Об этом сообщило международное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.
На что дают деньги
Байден подпишет новый пакет помощи для того, чтобы стала возможной поставка новой партии боеприпасов. Это подтвердили журналистам три американских чиновника.
Чиновники на условиях анонимности заявили, что последний пакет, скорее всего, будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.
Американская помощь
- В Минобороны США рассказали, что делятся с Украиной данными разведки о ситуации на поле боя, однако не передают информацию о местоположении высших военачальников армии РФ.
- Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине. В пятницу, 6 мая, поступит новая партия. Предположительно – еще 5000 противотанковых ракет Javelin.
- Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что в Украину уже поступило оружие, благодаря которому ВСУ планируют "перемолоть армию и технику противника". Речь об американских гаубицах, с которыми сейчас учатся работать украинские военнослужащие.
- Также ожидаем американские бронетранспортеры М113, которые недавно отправили США в Украину.