США и Британия договорились вместе противостоять агрессии России против Украины

Блинкен поблагодарил Британию за то, что она присоединилась к США в процессе привлечения России к ответственности за ее агрессивные действия

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Соединенные Штаты и Великобритания придерживаются общей позиции в отношении агрессии России против Украины и последней эскалации у украинских границ.

Об этом заявили глава Госдепа Энтони Блинкен и британский министр иностранных дел Доминик Рааб во время брифинга по результатам переговоров в Лондоне, передает "Укринформ".

"Мы с Тони Блинкеном обсудили целый комплекс вопросов безопасности – Иран, Афганистан, постоянную обеспокоенность из-за действий России, в частности на границе с Украиной. Мы стоим бок о бок в этих вопросах, и я приветствую твердую приверженность США Альянсу НАТО", – отметил Рааб.

Госсекретарь США в свою очередь поблагодарил Британию за то, что она "присоединилась к США в процессе привлечения России к ответственности" за ее безрассудные и агрессивные действия.

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"Мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, куда я отправлюсь на этой неделе", – подчеркнул Блинкен.

Напомним, накануне Блинкен заявил, что, несмотря на то что Россия решила отвести часть войск от Украины, США предупредили Москву, что все равно пристально следят за этим процессом.

Ранее Соединенные Штаты пригрозили Турции и другим своим союзникам санкциями и обострением отношений за закупку вооружений у России.