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США и Германия договорились по "Северному потоку – 2" – Нуланд

21 июля, 19:34

Светлана Москаленко

Германия обязуется не допустить давления России на другие страны

Ангела Меркель, Джо Байден и "Северный поток - 2"/коллаж "Сегодня"

США и Германия достигли договоренностей по поводу газопровода "Северный поток-2" и обнародуют детали соглашения в ближайшее время. Об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Согласно договоренностям, Германия обязуется принимать меры в случае, если Россия будет использовать трубу для давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

"Германия обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины", - сказала Нуланд, цитирует "Интерфакс-Украина".

Ранее издание Bloomberg опубликовало подробности соглашения, которые еще официально не оглашались:

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Напомним, Украина оказалась посередине анонсированной сделки между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток – 2". Американское издание Politico пишет, чтоКиев попросили воздержаться от критики сделки между американцами и немцами. Сообщение успело наделать много шума.

"Сегодня" разбирался, правда ли, что американцы просят Зеленского не критиковать "стройку века".

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