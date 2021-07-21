США и Германия договорились по "Северному потоку – 2" – Нуланд

Германия обязуется не допустить давления России на другие страны

Ангела Меркель, Джо Байден и "Северный поток - 2"/коллаж "Сегодня"

США и Германия достигли договоренностей по поводу газопровода "Северный поток-2" и обнародуют детали соглашения в ближайшее время. Об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Согласно договоренностям, Германия обязуется принимать меры в случае, если Россия будет использовать трубу для давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

"Германия обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины", - сказала Нуланд, цитирует "Интерфакс-Украина".

Ранее издание Bloomberg опубликовало подробности соглашения, которые еще официально не оглашались:

Реклама

Германия будет обязана добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет после 2024 года.

Германия будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны.

Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку.

Напомним, Украина оказалась посередине анонсированной сделки между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток – 2". Американское издание Politico пишет, чтоКиев попросили воздержаться от критики сделки между американцами и немцами. Сообщение успело наделать много шума.

"Сегодня" разбирался, правда ли, что американцы просят Зеленского не критиковать "стройку века".