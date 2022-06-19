США на следующей неделе могут рассмотреть признание РФ страной-террористом

США на следующей неделе могут рассмотреть признание России страной-террористом. Коллаж "Сегодня"

На следующей неделе Сенат США может рассмотреть резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Об этом заявила народный депутат Украины Евгения Кравчук, сообщает со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

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В случае положительного решения, ее передадут для голосования в Палату представителей Конгресса США.

Глава Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев. Перед голосованием за постановление в Сенате, сначала ее рассмотрит комитет по иностранным делам.

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