США не отправят армию в Украину, но накажут лично Путина – заявление Байдена

Президент США Джо Байден (слева) и президент России Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

В США могут рассмотреть введение персональных экономических санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина, если будет вторжение РФ в Украину.

Об этом заявил на брифинге президент США Джо Байден, сообщает Deutsche Welle.

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На брифинге президенту США задали вопрос, может ли он представить себе введение персональных санкций против президента России.

"Да, я могу это себе представить", – ответил Байден.

Огромные последствия для мира

По словам Джо Байдена, возможное вторжение России в Украину будет иметь огромные последствия для всего мира. Также он предупредил РФ о жестких санкциях, если будет вторжение.

Президент США Джо Байден, фото – Reuters

Кроме этого, он заявил, что не имеет намерений посылать американские войска в Украину. При этом президент США сказал, что США могут перебросить в Восточную Европу 8500 американских военнослужащих, которые уже приведены в состояние боевой готовности.

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Также Байден заявил, что эскалация вокруг Украины "переменит мир".

Боеготовность войск США

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США повысили боеготовность войск внутри страны и за рубежом. Отмечается, что боеготовность войск повысилась из-за возможной новой атаки Российской Федерации на Украину.

При этом в Пентагоне заявили, что США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных, однако решение пока не принято. Также Кирби сказал, что США "ищут мирный путь решения ситуации".

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В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не собирается нападать на Украину. По его словам, "Россия никогда нигде и ни разу не угрожала украинскому народу".

Напомним, CNN сообщили, что администрация президента США Джо Байдена проведет два тайных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину. В нем примут участие помощники руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудники профильных комитетов.

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