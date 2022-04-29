США не позволят РФ шантажировать Европу газом – Байден

Байден о шантаже РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден высказался по поводу газового шантажа со стороны России. Он заявил, что угрозы остановить поставки газа не помогут РФ избежать санкций.

Об этом Байден написал в Twitter.

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"Вчера Россия пригрозила двум нашим союзникам (Польше и Болгарии. – Ред.) прекращением поставки энергоносителей. Скажу ясно: мы не позволим России прибегать к запугиванию или шантажу, чтобы избежать санкций. И мы не позволим ей использовать нефть, чтобы избежать последствий своей агрессии", – отметил Байден.

Он добавил, что США работают с другими странами, в частности, Южной Кореей, Японией и Катаром, с целью оказания помощи европейским союзникам, которым РФ грозит газовым шантажом.

"Это еще одно напоминание Европе и всему миру о необходимости перехода на чистую энергию… И США делают это уже сейчас. В прошлом году мы развернули больше солнечных, ветровых и аккумуляторных накопителей, чем когда-либо в истории — достаточно для питания 56 миллионов домов", – добавил Байден.

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Поддержка Украины со стороны США

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и оказывать ей необходимую помощь в войне, начатой Россией. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Байден подчеркнул, что США не воюют с Россией, но пока не прекратятся военные преступления россиян на украинской территории, Украина будет получать и оружие, и гуманитарную помощь.