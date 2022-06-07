США обещают быстрые поставки оружия даже несмотря на "незначительные успехи" РФ

Карин Жан-Пьер заявила, что США пытаются как можно быстрее доставить оружие в Украину/Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz, коллаж: "Сегодня"

США продолжат предоставлять Украине вооружение на фоне "незначительных успехов" России. Белый дом делает все возможное, чтобы оружие быстро попадало в нашу страну.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, власти США предоставляют Украине вооружение исключительно для того, чтобы помочь ей защитить свою территорию.

"Россия продолжает добиваться незначительных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее осуществлять поставки вооружений и техники. Украинцы борются за свою демократию", — отметила Жан-Пьер.

Также в Белом доме подчеркнули, что Штаты "намерены делать все возможное, чтобы украинцы были в сильном положении и могли защищать себя. Чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы".

Джонсон готов предоставить Украине именно то оружие, которое необходимо

Президента Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого раньше хотели отправить в отставку, о ситуации на фронте.

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"Говорил сегодня с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал его о ситуации на поле боя, о наших возможностях и ключевых текущих опасностях. Прежде всего, на Донбассе и в южных регионах Украины", — отметил президент.

Глава государства добавил, что у Джонсона есть "полное понимание наших потребностей и готовность предоставить Украине именно то оружие, которое так необходимо, чтобы защищать жизнь украинцев".

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