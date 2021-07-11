США обеспокоены влиянием новых штаммов коронавируса на мировую экономику

В США обеспокоены штаммом "Дельта" / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 11 июля, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты "очень обеспокоены" влиянием новых штаммов коронавируса на мировую экономику.

Об этом сообщает AFP.

"Мы очень обеспокоены вариантом "Дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и угрожать выздоровлению. Мы являемся связанной глобальной экономикой, и то, что происходит в любой части мира, влияет на все остальные страны", – сказала она.

А министры финансов G20 в своем заключительном заявлении предупредили, что новые штаммы стали "риском ухудшения" экономического восстановления и вакцинации населения.

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"Мы осознаем важность совместной работы для ускорения процесса вакцинации и стремимся к вакцинации 70 процентов населения мира в следующем году", – сказала Йеллен.

Во время встречи министров финансов G20 эксперты предупредили, что мир должен инвестировать не менее 75 миллиардов долларов США в течение следующих пяти лет для подготовки и предотвращения следующей пандемии.

"Хотя мы сосредоточены на среднесрочной и долгосрочной перспективе... мы, безусловно, понимаем, что нам также нужно сделать больше в ближайшей перспективе. Безусловно, варианты представляют угрозу для всего земного шара", - сказала Йеллен.

Ранее мы сообщали, что одним из самых опасных штаммов считается индийский, или "Дельта" – он уже стал доминирующим в ряде стран, включая США и Германию.