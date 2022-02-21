Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Россия

США объяснили, почему сейчас не стоит бить санкциями по России – заявление Пентагона

Наталья Магдык
21 февраля, 09:44
Введение санкций может повлиять на расчеты Путина

Официальный представитель Пентагона Джон Кибри / Фото: Коллаж: Сегодня

США не планируют вводить санкции против России до вторжения в Украину. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри, сообщает Politico.

США не будут вводить полные санкции, поскольку угроза санкций рассматривается как сдерживающий фактор России.

Реклама

"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто пойти и сделать это. Поэтому мы откладываем это (санкции, – ред.) и надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина", – сказал Кибри.

По его словам, западный альянс единодушен в восприятии угрозы со стороны России.

"Лидеры, с которыми мы встречались в Брюсселе, а также в Литве и, конечно же, в Польше, все видят ситуацию так же, как и мы. Они считают, что Россия продолжает готовиться к очередному вторжению в Украину", – ответил он.

Также Кирби подчеркнул, что Путину придется взять на себя вину за все жертвы, причиненные Украине в результате вторжения.

Санкции против РФ

Что говорят в России

Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. По ее словам, войска в России могут перемещаться по территории страны, учения должны проводиться там, где это нужно, чтобы "был готов адекватный ответ на появляющиеся вызовы".

Реклама

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия является самодостаточной страной. "Мы – довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против санкций", – сказал он.