США объяснили, почему сейчас не стоит бить санкциями по России – заявление Пентагона

Официальный представитель Пентагона Джон Кибри / Фото: Коллаж: Сегодня

США не планируют вводить санкции против России до вторжения в Украину. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри, сообщает Politico.

США не будут вводить полные санкции, поскольку угроза санкций рассматривается как сдерживающий фактор России.

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"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто пойти и сделать это. Поэтому мы откладываем это (санкции, – ред.) и надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина", – сказал Кибри.

По его словам, западный альянс единодушен в восприятии угрозы со стороны России.

"Лидеры, с которыми мы встречались в Брюсселе, а также в Литве и, конечно же, в Польше, все видят ситуацию так же, как и мы. Они считают, что Россия продолжает готовиться к очередному вторжению в Украину", – ответил он.

Также Кирби подчеркнул, что Путину придется взять на себя вину за все жертвы, причиненные Украине в результате вторжения.

Санкции против РФ

30 января глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон готовит проект санкций в отношении российских олигархов. Санкции будут введены не только против компаний, которые связаны с ситуацией в Украине, но также и против любых компаний, "интересных Кремлю".

США также подготовили нешуточный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. 21 января Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.

Также Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства. Инициатива американских сенаторов обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может разорвать отношения Москвы и Вашингтона. Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе, и называет это абсурдом.

Что говорят в России

Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. По ее словам, войска в России могут перемещаться по территории страны, учения должны проводиться там, где это нужно, чтобы "был готов адекватный ответ на появляющиеся вызовы".

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия является самодостаточной страной. "Мы – довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против санкций", – сказал он.