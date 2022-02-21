США объяснили, почему сейчас не стоит бить санкциями по России – заявление Пентагона

Официальный представитель Пентагона Джон Кибри / Фото: Коллаж: Сегодня
США не планируют вводить санкции против России до вторжения в Украину. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри, сообщает Politico.
США не будут вводить полные санкции, поскольку угроза санкций рассматривается как сдерживающий фактор России.
"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто пойти и сделать это. Поэтому мы откладываем это (санкции, – ред.) и надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина", – сказал Кибри.
По его словам, западный альянс единодушен в восприятии угрозы со стороны России.
"Лидеры, с которыми мы встречались в Брюсселе, а также в Литве и, конечно же, в Польше, все видят ситуацию так же, как и мы. Они считают, что Россия продолжает готовиться к очередному вторжению в Украину", – ответил он.
Также Кирби подчеркнул, что Путину придется взять на себя вину за все жертвы, причиненные Украине в результате вторжения.
Санкции против РФ
- 30 января глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон готовит проект санкций в отношении российских олигархов. Санкции будут введены не только против компаний, которые связаны с ситуацией в Украине, но также и против любых компаний, "интересных Кремлю".
- США также подготовили нешуточный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. 21 января Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.
- Также Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства. Инициатива американских сенаторов обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может разорвать отношения Москвы и Вашингтона. Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе, и называет это абсурдом.
Что говорят в России
Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. По ее словам, войска в России могут перемещаться по территории страны, учения должны проводиться там, где это нужно, чтобы "был готов адекватный ответ на появляющиеся вызовы".
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия является самодостаточной страной. "Мы – довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против санкций", – сказал он.