США ответили Лаврову троллингом о "неглубоком" документе по НАТО

Каждый день в Москве рождаются новые условия / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон дал первую оценку заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время доклада президенту РФ о том, что в ответ на отказ США и НАТО заблокировать Украине дорогу в Североатлантический Альянс подготовлено 10-страничное письмо. В Белом доме удивились, что Москва подготовила целых 10 страниц в ответ на "неглубокий" документ по отказу принять условия России по расширению Альянса на восток.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время утреннего брифинга, передает американский телеканал CNN.

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"Мы видели комментарии из Кремля, из Москвы о том, что их ответ, по их словам, подготовлен. По-моему, уже больше двух недель, как мы отправили наш неглубокий (ответ – Ред.) в Москву. Нам еще предстоит увидеть их ответ", — сказал Прайс на брифинге в Госдепартаменте.

Прайс отметил, что российское письмо будет "тщательно рассмотрено" после его получения, а сейчас пока говорить особо не о чем.

"Мы готовы заниматься дипломатией, мы надеемся заниматься добросовестно, диалогом и дипломатией, но для того, чтобы это было добросовестно, конечно, это потребует, чтобы россияне ответили тем же. Чтобы это принесло плоды, это также должно происходить в контексте деэскалации. И это просто не то, что мы видели на сегодняшний день", — резюмировал Прайс.

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