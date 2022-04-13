США планируют предоставить Украине оружие на $750 миллионов

Украина снова получит оружие/Фото: ООС, Reuters, коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине оружие на сумму 750 миллионов долларов. Официально об этом могут объявить уже 13 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам одного из американских чиновников, окончательное решение о составе оборудования все еще принимается. Официально о предоставлении помощи могут объявить 13 апреля.

Высокопоставленный советник Конгресса отметил, что оборудование, вероятно, будет включать в себя тяжелые наземные артиллерийские системы для Украины, в том числе гаубицы.

США предоставят Украине "оружие, которое ей нужно"

США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей нужно" для защиты от России, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Администрация Байдена направит в Украину дополнительные партии вооружений, чтобы предотвратить захват Россией новых территорий и нападения российских войск на мирных жителей, которые Вашингтон назвал военными преступлениями.

"Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор российским (войскам) и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают… (военные) преступления", — сказал Салливан, выступая в программе телеканала ABC.

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