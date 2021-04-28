В Госдепе объяснили, что мешает успешности Минских соглашений

США пообещали насколько возможно участвовать в дипломатическом процессе между Украиной и Россией для мирного урегулирования на Донбассе

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Минские соглашения в качестве рамки для дипломатического урегулирования войны в восточной Украине, которая разжигается Россией.

Об этом сообщили в Госдепе, передает "Голос Америки".

В то же время там признают, что успешность данного формата зависит прежде всего от того, будет ли Россия выполнять обязательства.

"Чтобы этот формат был успешным, Россия должна выполнить все обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с этими соглашениями и искренне работать, чтобы закончить конфликт в восточной Украине", - заявили в Госдепе.

Там также считают, что "Россия должна прекратить свою негибкость" и пообещали использовать возможности для участия в дипломатическом процессе между Украиной и Россией для мирного урегулирования на Донбассе.

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Представитель Госдепа также отметил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, включительно с территориальными водами.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в Минские соглашения и привлечь к переговорам США, Великобританию и Канаду.

Мы также писали, что Зеленский заявил, что не исключено появление нового переговорного формата по Донбассу параллельно "нормандским" и "минским" переговорам.