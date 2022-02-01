США получили от РФ ответ на предложения по "гарантиям безопасности"

У США подтвердили получение ответа от РФ/Коллаж: "Сегодня"

Россия передала Соединенным Штатам Америки письменную реакцию по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает Washington Post.

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Детали

"Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России", — сообщил официальный представитель США на условиях анонимности.

Содержание документа раскрывать не стали, поскольку Соединенные Штаты считают "непродуктивным" его публичное обсуждение.

"Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", — отметил представитель Государственного департамента.

Письменный ответ от США

Ранее посол США в Москве Джон Салливан передал России письменный ответ Вашингтона на российские предложения по "гарантиям безопасности". Он доставил два документа – один от США, второй — от НАТО.

Россия так и не получила от США ответ на главный вопрос о нерасширении НАТО. Комментируя документ, глава МИД РФ Лавров отметил, что в нем есть позитивные моменты, которые позволяют рассчитывать на серьезный диалог, много второстепенного, но ответ на главный вопрос Кремль так и не получил.

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Ультиматум России

Главным вопросом для России является позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО, так как это несет в себе нацугрозу для Федерации. После переговоров, которые состоялись в декабре прошлого года, российские власти потребовали отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. США пообещали подумать и дать письменный ответ.

Президент РФ предупредил американских коллег, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

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