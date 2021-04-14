США продолжат поставку Украине вооружений

Глава Пентагона призвал Россию уважать территориальную целостность Украины и прекратить провокации у ее границ

Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать военную помощь Украине в соответствии с ее потребностями по самообороне.

Об этом заявил на пресс-конференции в среду министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы призываем Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы будем оказывать помощь Украине в ее потребностях в самообороне", – заявил он.

Остин уточнил, что США продолжат поставку Украине некоторых необходимых ей видов вооружений.

Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты продолжают отслеживать передвижение российских войск у границ Украины и проводят соответствующие консультации с партнерами.

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Он еще раз призвал Россию прекратить провокации и объяснить ее последние действия.

Напомним, согласно информации украинской разведки, Россия еще неделю будет стягивать силы к украинской границе, поэтому развертывания полного состава ВС РФ на наших рубежах может завершиться 20 апреля, а общее количество личного состава войск достигнет 110 тысяч человек.

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