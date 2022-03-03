США снова отказались закрывать небо над Украиной – причина

Разбомбленная Россией Бородянка для США не аргумента / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон снова повторил свой тезис об отказе дать Украине защиту с воздуха, что безуспешно просит Киев вот уже вторую неделю.

Об отказе заявила спикер Белого дома Джен Псаки во время традиционного брифинга.

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Причина

"Это, определенно, эскалация, которая потенциально может привести нас к военному конфликту с Россией. Это не то, что президент Джо Байден хочет делать. Это все, почему это не очень хорошая идея. Мы не собираемся вести войну с Россией с участием американских войск", — сказала Псаки.

Также Псаки не смогла сказать, планирует ли Байден очередные переговоры с международным преступником Владимиром Путиным.

"Мы не планируем ни встречи между ними, ни звонка. Президент очень-очень ясно выразился по этому поводу. Но мы проведем эти внутренние обсуждения и взвесим ряд факторов", — сказала Псаки.

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Обстановка