США сообщили, сколько Россия оставила солдат на границе Украины

Блинкен считает, что Москва все еще готова напасть на Украину / Коллаж "Сегодня"

Россия оставила на границах Украины минимум 150 тысяч своих солдат, несмотря за официальные заявления Минобороны РФ об отзыве военных подразделений к местам своей постоянной дислокации.

Об этом сообщил в комментарии телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Что известно

"Войска России и Беларуси продолжают совместные военные учения после запланированной даты их окончания. Это говорит нам о том, что определенная нами схема действий, которую я изложил во время Совета безопасности ООН, о том, что Россия пытается создать серию провокаций в качестве оправдания агрессии против Украины, продолжает реализовываться", — сказал Блинкен CNN.

Блинкен продолжил: "Мы видели это в течение последних нескольких дней. Теперь они оправдывают продолжение учений, учений в кавычках, которые, по их словам, сейчас закончатся. Ситуация на востоке Украины, которую они создали, продолжает ухудшаться. За последние месяцы Россия наращивала силы у границ Украины с 50 000 до 100 000, а сейчас — более 150 000".

"Так что все это, наряду с операциями под чужим флагом, которые мывидели в выходные, говорит нам о том, что определенная нами схема действий движется вперед", — резюмировал госсекретарь США.

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