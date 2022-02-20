США сообщили, сколько Россия оставила солдат на границе Украины

Блинкен считает, что Москва все еще готова напасть на Украину / Коллаж "Сегодня"
Россия оставила на границах Украины минимум 150 тысяч своих солдат, несмотря за официальные заявления Минобороны РФ об отзыве военных подразделений к местам своей постоянной дислокации.
Об этом сообщил в комментарии телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
Что известно
"Войска России и Беларуси продолжают совместные военные учения после запланированной даты их окончания. Это говорит нам о том, что определенная нами схема действий, которую я изложил во время Совета безопасности ООН, о том, что Россия пытается создать серию провокаций в качестве оправдания агрессии против Украины, продолжает реализовываться", — сказал Блинкен CNN.
Блинкен продолжил: "Мы видели это в течение последних нескольких дней. Теперь они оправдывают продолжение учений, учений в кавычках, которые, по их словам, сейчас закончатся. Ситуация на востоке Украины, которую они создали, продолжает ухудшаться. За последние месяцы Россия наращивала силы у границ Украины с 50 000 до 100 000, а сейчас — более 150 000".
"Так что все это, наряду с операциями под чужим флагом, которые мывидели в выходные, говорит нам о том, что определенная нами схема действий движется вперед", — резюмировал госсекретарь США.
Обстановка
- 20 февраля российские оккупанты продолжали нагнетать ситуацию на Донбассе. А российские СМИ — распространять фейковую информацию о том, что украинские военные якобы устроили массовые обстрелы оккупированной территории Донбасса.
- При этом тот же Блинкен заявил, что США не будут вводить превентивные санкции против России, чтобы сохранился эффект сдерживания. На 24 февраля у него запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым при условии, что к этому времени Путин сдержит свои войска.
- Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Mail On Sunday рассказала, что нападением только на Украину власти России не удовлетворятся.