США выделили Украине $200 млн на оборонные товары и обучение военных

Можно ожидать нового вооружения / Фото: Коллаж: Сегодня, Посольство США в Украине
12 марта США приняли решение еще на 200 млн долларов увеличить военную помощь Украине. Соответствующее поручение дал президент США Джо Байден госсекретарю Энтони Блинкену.
Об этом сообщает CNN.
Что известно
Эта сумма выделяется нашей стране на оборонные товары и услуги, включая военное образование и подготовку.
По словам представителя Белого дома, таким образом увеличивается сумма, выделенная Украине в качестве помощи в сфере безопасности в прошлом году в размере 1,2 миллиарда долларов. Ранее в этом месяце администрация санкционировала выделение средств на сумму 350 миллионов долларов, что, как сообщил журналистам представитель администрации президента США, является "крупнейшим пакетом президентской помощи в истории".
Деньгами, но не МиГами
- 11 марта Сенат США одобрил пакет военной и гуманитарной помощи Украине и ее европейским союзникам на 13,6 млрд долл. Речь идет о гуманитарной, военной и экономической помощи.
- Совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад готов разработать и приступить к реализации аналога так называемого "Плана Маршалла", чтобы в кратчайшие сроки восстановить разрушенную "русским миром" Украину.