Столтенберг: Россия отказалась от политического решения

Йенс Столтенберг (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывало Россию к дипломатии, однако они отказались от этого и избрали путь военного конфликта.

Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина.

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"Мы предупреждали, что будет вторжение. То, что произошло этим утром наши разведки прогнозировали и призвали РФ к дипломатии. Россия, несмотря на все призывы и санкции, решила вторгнуться в Украину. Мы готовились, усилили присутствие на востоке и в воздухе, и на море, и в ближайшие дни и месяцы будет больше. Это даст нашим военным больше силы для ответа. Мы готовы. То, что мы делаем, – это охрана. Мы хотим избежать конфликта. Мы стучались в РФ месяцами, но РФ не воспринимала серьезно наши призывы, они ежедневно усиливали присутствие. РФ закрыла двери политического решения", – заявил Столтенберг.

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