Страна-член ЕС не исключает нападения России на нее: подробности

Швеция готовится к российской агрессии / Фото: Reuters, Shutterstock, Коллаж: Сегодня

Швеция решила вернуть правительственный орган времен холодной войны на фоне опасений по поводу российской агрессии против Украины. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на высокопоставленного чиновник из нового шведского агентства психологической защиты.

Магнус Хьорт, заместитель директора агентства, которое было воссоздано в прошлом месяце для борьбы с иностранной дезинформацией, сказал, что опасения особенно усилились в преддверии всеобщих выборов в Швеции в сентябре на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.

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Напряженность в регионе из-за наращивания российских войск у границы с Украиной вызывает дискуссию о том, должны ли Швеция и Финляндия, не являющиеся членами НАТО, присоединиться к военному альянсу. В прошлом месяце Швеция усилила свое военное присутствие на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море.

"Мы не можем исключать, что Швеция может подвергнуться нападению", — сказал Хьорт, подчеркнув при этом, что непосредственной угрозы Швеции нет.

Опасаются вмешательства в выборы

Хотя новое агентство воссоздавалось с 2016 года, последний российско-украинский кризис заставил Швецию насторожиться в преддверии выборов. Есть опасения, что возможны попытки вмешаться в итоги выборов.

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"Авторитарные государства годами пытались влиять на выборы. Разница сегодня в том, что через социальные сети у вас больше возможностей влиять на людей. Вот почему нам нужно иметь возможность отслеживать вмешательство в нашу демократию", — заявил Хьорт.

Предыдущая версия агентства по борьбе с фейками была закрыта в 2008 году, но большая часть его была ликвидирована несколькими годами ранее после окончания холодной войны.

Угроза вторжения России в Украину