Страна, которая катится в пропасть: в России стремительно обанкротилось более 30% населения

Россияне беднеют/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вся Россия продолжает платить за свои преступления перед народом Украины. Там стремительно увеличилось количество банкротов.

Об этом сообщает прокремлевский "ТАСС".

Реклама

Подробности

"Число граждан РФ, признанных банкротами в первом полугодии 2022 года, выросло на 37,8% в годовом выражении, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц "Федресурс", — говорится в сообщении.

"Тинькофф" придумал новый способ "ограбить" россиян

Российский банк "Тинькофф" решил запретить клиентам совершать исходящие переводы в валюте (SWIFT-переводы). А за входящие переводы банк требует платить комиссию в размере 200 долларов, при этом никто не гарантирует, что деньги вообще поступят на карточку клиента.

Сообщается, что запрет на переводы в валюте будет введен 6 июля и продлится до 1 октября. При этом в банке намекнули, что во всем виноваты западные партнеры, которые якобы не выполняют часть своих договоренностей.

"Что будет с переводами, которые уже отправлены, но еще не проведены: мы приложим все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что россияне массово прибегают к воровству. Также мы писали, что россиянам начали сбывать квартиры в Украине.