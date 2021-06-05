Страны G7 согласовали налог на прибыль международных корпораций не ниже 15%

После этого решения транснациональные техногиганты не смогут минимизировать платежи в бюджет за счет регистрации в низконалоговых юрисдикциях

Министры финансов стран "Большой семерки" договорились о введении минимального глобального корпоративного налога в размере 15% для крупных мировых компаний.

Об этом сообщает Reuters.

"Министры финансов G7 достигли исторического соглашения о реформировании глобальной налоговой системы, чтобы она соответствовала глобальному цифровому веку", – сказал британский министр финансов Риши Сунак.

По его словам, налог будет применяться к компаниям с рентабельностью по чистой прибыли от 10%, и 20% прибыли свыше этого уровня будут перераспределяться для налогообложения в странах, где они реально продают свои продукты.

В то же время, в соглашении не уточняется, какие именно предприятия будут подпадать под действие правил, а речь идет только о "крупнейших и наиболее прибыльных многонациональных предприятиях". Но известно, что к ним относятся Google, Apple и Amazon.

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Договор должен ликвидировать ситуацию, позволяющую транснациональным техногигантам минимизировать платежи в бюджет за счет регистрации в низконалоговых юрисдикциях. Например, Google и Apple для этого использовали Ирландию и Нидерланды.

Издание отмечает, что уклонение техногигантов от налогов в родных юрисдикциях обошлось странам потерями в сотни миллиардов долларов. А на фоне пандемии коронавируса это стало особенно ощутимо. Потому страны G7 разработали налоговую сделку.

Следующий этап – распространение действия соглашения на страны G20.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4184, которым вводится так называемый налог на Google. Он предусматривает обязанность для крупных иностранных компаний платить налоги за предоставление электронных услуг на территории Украины. В частности, это 20% НДС.