Суд ЕС снял с Януковича устаревшие санкции. Сайт "Сегодня" выяснил, что это означает

Виктор Янукович уже второй раз добился анулирования устаревших санкций ЕС, мы выяснили как действует процедура и что дальше ждать экс-президенту

С Януковича второй раз сняли санкции, но это ему не помогло

Суд общей юрисдикции Евросоюза удовлетворил иски бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, которые действовали против них с 7 марта 2019 по 6 марта 2020 года. Об этом заявили в пресс-службе суда.

В Еврокомиссии тем временем заявили, что действующие санкции против Януковичей, которые заключаются в замораживании активов, сохраняются.

Это не первый прецедент

11 июля 2019 года Cуд Европейского Союза (высшее звено в судебной власти ЕС) отменил санкции, наложенные на Януковича, его сына и еще пять экс-чиновников в 2016-2018 годах

Почему отменяют устаревшие санкции?

В этот раз, как и в 2019 году суд пришел к выводу, что Совет ЕС перед принятием своего решения о санкциях не удостоверился, получили ли Януковичи возможность использовать право на защиту в украинских судах.

Как действует процедура?

Санкции против Януковича и его окружения действуют один год. Ежегодно в марте Совет ЕС продлевает их. Поэтому каждый раз экс-чиновникам из санкционного списка приходится подавать отдельный иск. Как показывает практика, суд не успевает рассмотреть иск, до того, как санкции вновь продлят.

Есть ли возможность снять санкции?

Санкции впервые ввели в 2014 году. С тех пор Совет ЕС несколько раз сокращал санкционный список. К примеру, в марте санкции сняли с бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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Такое решение глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил тем, что у нас в стране слишком медленно идет расследование по бывшим чиновникам.

По его словам, сейчас перед правоохранительными органами стоит задача ускорить работу, чтобы давать ЕС доказательную базу для продления санкций.

Сможет ли Янукович уйти из-под санкций?

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Приговор вступил в силу 2 октября 2020.

Также против Януковича открыты уголовные дела об узурпации власти и госизмене из-за подписания Харьковских соглашений.

В такой ситуации ему будет крайне сложно добиться снятия санкций ЕС.