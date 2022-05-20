Суд объявил, когда ожидать приговор по делу о трагедии рейса МН17

Гиркина ждет приговор за гибель около 300 людей / Коллаж "Сегодня"
В деле сбитого россиянами 14 июля 2014 года гражданского самолета малазийской авиакомпании рейса MH17 появилось достаточно доказательств, чтобы Россия была признана виновной в гибели 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Также судья сообщил, что в этом году стоит ожидать приговора по этому громкому делу.
Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".
Что известно
По мнению прокурора Тейса Бергера, который представляет сторону обвинения на судебном процессе в Нидерландах, есть доказательства вины конкретных обвиняемых, чьи имена также известны.
Среди этих доказательств:
- Характер повреждений самолета свидетельствует о том, как говорит сторона обвинения, что он был сбит ракетой ЗРК "Бук".
- ЗРК "Бук" доставили в Первомайское по приказу и в сопровождении обвиняемых
- ЗРК "Бук", принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны армии РФ, дислоцировался в Курске, Россия.
"В деле много доказательств, в частности фотографии, видеозаписи, спутниковые снимки, записи перехваченных разговоров и убедительные данные криминалистической экспертизы. Этого достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор", — сказал Бергер.
Среди обвиняемых:
- бывший офицер ФСБ и так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков);
- гражданин Украины Леонид Харченко (воевал за так называемую "ДНР");
- тогда еще полковник ГРУ генштаба РФ, глава так называемого "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский;
- подполковник ГРУ Олег Пулатов.
Председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс заявил, что решение по делу МН17 может быть принято 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Громкое дело
- Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний рейса МН17. Погибли 298 человек.
- Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук". Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к сбиванию "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов.
- Россия всячески пыталась помешать процессу, чтобы сохранить свой имидж миролюбивого государства. Летом 2021 году следствие по MH17 отклонило показания россиян о причастности ВСУ к пуску ракеты, которой был сбит самолет.
- Через несколько месяцев Национальному координатору по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов (NCTV) пришлось провести заседание с адвокатами родственников погибших на предмет предоставления им государственной защиты. Все дело в том, что участились случаи преследования участников процесса.