Крах экономики и продовольственный дефицит – чем грозит России отключение от SWIFT

Журналисты "Сегодня" разобрались, сработает ли новая санкционная "дубинка" и чем это обернется для Кремля

Слухи о том, что Россию могут отключить от SWIFT, вспыхнули с новой силой – особенно, после эскалации ситуации на Донбассе. Журналисты "Сегодня" разобрались, сработает ли санкционная "дубинка" и чем это обернется для Кремля.

Что происходит?

Сегодня Европарламент принял резолюцию с требованием отключить РФ от системы SWIFT. Согласно документу, ЕС должен добиваться отключения России от системы платежей, если Кремль продолжит свою агрессию против Украины.

Такую идею поддержал и американский президент Джо Байден в декабре прошло года. Правда, тогда возможные санкции были связаны с хакерскими атаками.

Отключение приветствуют и в Украине. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, необходимо ввести запрет для РФ на доступ к SWIFT в качестве части пакета новых экономических санкций.

Что вообще такое SWIFT?

SWIFT – это единый международный стандарт, система, в которой банки обмениваются информацией о платежах. Ее используют тысячи финансовых организацией по всему миру – около 10 тыс. банков. Ежегодно SWIFT обеспечивает передачу порядка 1,8 млрд сообщений.

Сама система – европейская, со штаб-квартирой в Бельгии. Но Россия находится в тройке лидеров в мире по количеству транзакций в рамках SWIFT и замыкает первую десятку стран по их объему.

Фото: SWIFT/Event Images

Еще раз, это не платежная система, а удобный, дешевый и безопасный интерфейс информационного сопровождения межбанковских платежей. Он работает следующим образом: если банку нужно отправить платеж или подтверждение сделки другому банку, он подготавливает такое сообщение, шифрует его с помощью специальной системы, созданной SWIFT, а после отправляет через терминал своему контрагенту.

Могут ли отключить от SWIFT?

Да, прецеденты уже были. Первый случай отключения от SWIFT в качестве санкционной меры произошел в 2012 году. Тогда банковский комитет США пригрозил санкциями против организации, если та не отключит банки Ирана, которые обслуживали иранскую ядерную программу. Доступ вернули только спустя четыре года, когда Тегеран подтвердил выполнение обязательств по ядерной сделке.

После оккупации Крыма западные страны призывали SWIFT отключить РФ, однако до дела тогда так и не дошло. Зато в 2017 году лишились возможности использовать систему российские РНКБ и Темпбанк – все из-за американских санкций.

Чем отключение грозит России?

Точно определить последствия очень трудно – все зависит о того, как именно будет сформулирован запрет. Если под санкции попадут все российские банки, то Россия фактически окажется в финансовой изоляции. Такого в истории пока не было.

Ограничения также могут затронуть только часть финансовых организаций. Тогда последствия для страны будут не настолько плачевными. Однако все равно подобные санкции существенно усугубят проблемы российской экономики, которая и так переживает не лучшие времена.

Коллаж "Сегодня"

Вот, возможные последствия отключения РФ от платежной системы:

перечислить деньги в страну будет практически невозможно, только обходными путями – наличными или переводами на частные счета в банках ОАЭ, Турции, Ирака, Тайваня;

очередной виток девальвации рубля;

россияне не смогут рассчитываться за границей картами Mastercard и VISA;

проблемы с международными перечислениями – платежи будут идти дольше, (и они будут дороже), это коснется бизнеса, а именно импортеров и экспортеров;

в результате сроки поставок будут срываться, сузится ассортимент импортируемых товаров, даже возможен дефицит;

прекращение долларовых платежей.

Глава украинкой делегации в ТКГ Леонад Кравчук назвал ведение подобных санкций катастрофой для России. По его словам, у Кремля есть только один вариант – "миллиарды наличных в чемоданах".

"Это будут не просто последствия, а катастрофические последствия. Представьте себе: Россия экспортирует газ, но не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа в рублях – такой валюты, признанной миром, не существует... Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться или рублями, или другими валютами, но не долларом и не евро", – отметил он.

Такого же мнения придерживается и инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, отключение от SWIFT перенесет экономику РФ в Средневековье. Однако, уверен эксперт, сейчас Запад не станет вводить эту санкцию.

"Это пугалка, которая висит на стене для того, чтобы Россия вела себя более пристойно. Но сейчас ее использовать никто не будет. Это как ядерная бомба. Сильно ли это ударило бы по экономике России? Да, это было бы катастрофой. Потому что все мы живем глобальном мире, который предусматривает постоянную торговлю. И когда вы от этого отключаетесь, вы сразу переходите в Средневековье. Пример Ирана, который отключали от SWIFT, очень показательный", – считает он.

Кремль говорит об альтернативах – это возможно?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет найти в короткие сроки альтернативу системе SWIFT.

"Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги или "байпасы" или заменители этой системы будут найдены очень быстро... Всем пора понять, и американцам тоже, что Россия – это самодостаточная страна, Россия – это сильное, самодостаточное государство. Невозможно ни в чем ограничить Россию", – сказал он.

На самом деле у SWIFT действительно есть альтернативы. В 2012 году после отключения от международной системы Иран переключился на платежную систему SUCRE – ее используют на Кубе, в Эквадоре, Боливии, Венесуэле и Никарагуа.

В 2015 году свой аналог запустил и Китай – CIPS ("Китайская международная платежная система"). Однако в отличие от SWIFT она рассчитана только на транзакции в юанях.

В 2020 году Евросоюз создал собственную систему транзакций INSTEX. В настоящее время ее используют только для финансовых операций европейских стран с Ираном – из-за опасений американских санкций.