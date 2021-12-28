"Такого еще не видели": Израиль накроет COVID-волна невиданных масштабов

Премьер-министр Израиля ожидает мощную волну пандемии / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство сейчас работает над тем, чтобы избежать в стране локдауна. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и отметил, что страну ждет невиданная COVID-вспышка нового штамма, пишет издание The Times of Israel.

"Мы находимся в момент перед бурей заражения – с такой скоростью, какой мы еще не видели в Израиле... "Омикрон" отличается от всего остального, что мы видели. Он более заразен, мы видим, что он бьет рекорды по всему миру, почти в каждом месте", – заявил премьер.

Он допустил, что правительство вскоре одобрит меры, которые позволят гражданам, прошедшим полную вакцинацию, избежать карантина, даже если они подверглись воздействию штамма "Омикрон".

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Кроме того, Беннет отметил, что он "не верит" в идею Израиля о введении ограничений для невакцинированных.

На данный момент министерство здравоохранения Израиля сообщило о почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за предыдущие сутки. Это наивысшее число заражений за день с сентября.

Кроме того, уже около 70% населения получили как минимум одну дозу вакцины и 45% получили три дозы.

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За весь период пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от заболевания.

Симптомы "Омикрона"

першение в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

ночная потливость.

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Если человек заражен штаммом коронавируса "Омикрон", ПЦР-тест может показать отрицательный результат. Это связано с тем, что у разных видов тестов не стопроцентная чувствительность.

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28 декабря в Украине обнаружили первый случай заражения штаммом "Омикрон".

Когда закончится COVID-пандемия

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году благодаря… новому штамму "Омикрон", который распространяется очень быстро, но так же стремительно должна пройти и его волна.