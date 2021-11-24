Тело доставили в багажном отделении: на борту самолета повесился россиянин

Самолет с телом мужчины приземлили в Каире, однако там не захотели оставить труп у себя/Коллаж: Сегодня

В самолете, который выполнял рейс из Египта в Россию, покончил с собой мужчина. Его тело вернули домой в багажном отделении.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отравление перед самоубийством

48-летний автомеханик Александр Докшин решил поехать в отпуск на свой день рождения. Летал он за границу дважды в год: один раз сам, другой — с семьей. На этот раз мужчина поехал в Шарм-эль-Шейх, но отравился там, даже лежал в больнице. Через два дня после выписки пришлось спешить на рейс в родную Самару.

Мужчина повесился в туалете

Сразу после взлета Александр закрылся в туалете и подозрительно долго не появлялся в салоне. Тогда решили открыть дверь. В туалете нашли тело висящего на ремне от багажной сумки. Самолет пришлось посадить в Каире, там местные медики констатировали смерть. Правда, оставлять у себя труп они не захотели. Но нашелся выход: в Самару Докшин вернулся в качестве багажа.

Что говорят в семье мужчины?

Семья считает, что все произошло из-за пищевого отравления Александра в Египте. Будто бы ему стало настолько плохо, что он не смог терпеть боли. У мужа осталась дочь, которая учится в 4 классе.

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Самоубийство в Тернополе

В Тернополе в одной из квартир многоэтажного дома школьница покончила жизнь самоубийством. Мертвую девушку нашли ее родные.

Родственники девушки вечером вернулись домой и обнаружили школьницу в петле. На место самоубийства сразу вызвали медиков, однако они лишь констатировали смерть. Известно, что девушка не оставила предсмертную записку.

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