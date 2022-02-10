"Терпи, моя красавица": у Байдена отчитали Путина за шутку про Украину

Джен Псаки (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена осуждает высказывание президента РФ Владимира Путина, адресованное Украине. Речь идет о фразе хозяина Кремля: "Нравится не нравится – терпи, моя красавица!", что было воспринято в контексте сказанного как неудачная шутка об изнасиловании Украины.

Об этом сообщает Белый дом.

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"Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства. И конечно же, эта "шутка" не вызывает у нас восхищения", – сказала Псаки.

Реакции на высказывание Путина