Тихановская призвала белорусов выходить на митинги против войны

Тихановская обратилась к белорусам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановскаяпризвала белорусов завтра, 28 февраля, в 18:00 выходить на акции протеста на привокзальных площадях городов.

Об этом в Telegram написал нардеп Алексей Гончаренко.

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"Белорусы, мы знаем, что вы никогда не хотели войны с Украиной! Мы настоящие братья! Поддержите нас, выходите на площади, выходите на улицы", — написал Гончаренко, поддержав призыв Тихановской.

Не первое обращение Тихановской

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в обращении к украинцам заявила, что Беларусь остается другом для Украины.

"Мне очень жаль, что Беларусь сделали для Украины источником угрозы. Виноват в этом один человек, который отказался уходить, устроил массовый террор, чистки и репрессии в сталинском духе. Тысячи людей брошены в тюрьмы, многие скованы страхом. И возможно, именно поэтому вы не слышите голосов в поддержку Украины. Но поверьте, таких голосов очень много. Они есть среди независимых журналистов и блогеров, сторонников перемен и людей, которые вообще не вовлекаются в политику. Помните, что украинцы для белорусов – друзья. Режиму не удастся нас поссорить. Режиму нужен внешний враг, и этим врагом он выбрал Украину – возможно, даже не по своему желанию", – сказала она.

По словам Тихановской, простые белорусы понимают, что никакой угрозы со стороны Украины нет.

"Оскорбления в сторону украинского посла, провокация с дроном, постоянная антиукраинская риторика... Угроза исходит от режима. А теперь еще от огромного скопления российских войск, которые находятся на белорусской территории. Мы будем добиваться, чтобы российские войска покинули Беларусь. Мы понимаем, что сам факт проведения учений в это время – это недружественный шаг в отношении Украины. Наши волонтеры собирают по крупицам информацию о перемещении техники и солдат. Мы будем делать все возможное, чтобы вторжение со стороны Беларуси не произошло", — сказала она.

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